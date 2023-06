Inter, da Frattesi a Onana: un fine settimana caldo per i nerazzurri

INTER

Incontro con il Sassuolo per il centrocampista mentre il Manchester Utd è pronto a formalizzare l'offerta per il portiere

© Getty Images L'accordo trovato da Marcelo Brozovic con gli arabi dell'Al Nassr sblocca il mercato dell'Inter. O per lo meno permette a Marotta di poter mettere sul tavolo della trattativa con il Sassuolo per Frattesi una cifra che possa avvicinarsi alle richieste del ds neroverde Carnevali. Già oggi dovrebbe essere in questo senso una giornata chiave i, visto l'incontro in calendario in quel di Rimini tra i dirigenti dei due club. Presente anche l'agente del centrocampista, Giuseppe Riso. Forse non sarà il summit decisivo, ma di certo potrà indirizzare in una direzione o nell'altra la trattativa. Il Sassuolo chiede una cifra vicina ai 30 milioni più il cartellino di Mulattieri, l'Inter lavora per uno "sconto" e per ottenere dilazioni favorevoli sul pagamento. La volontà dei nerazzurri è quella di chiudere in tempi rapidi per evitare inserimenti: la Roma ha recuperato terreno, sa di poter pagare il 30% in meno rispetto alla concorrenza (per via di un accordo pregresso col Sassuolo sulla cessione del giocatore) e questo non è un punto di secondaria importanza. Frattesi vuole l’Inter, ma non ha chiuso ad altre destinazioni. Sullo sfondo, più defilate, restano comunque sempre sia Milan che Juve.

Ma oggi può essere giornata chiave anche per il futuro di Onana. Sul portiere camerunese c'è da giorni il Manchester United che informalmente ha fatto sapere di essere disposto ad accontentare l'Inter con un'offerta di circa 60 milioni tra parte fissa e bonus. Cifra che consentirebbe ai nerazzurri di mettere a bilancio una colossale plusvalenza, finanziando poi il resto del mercato nerazzurro. Nelle prossime ore è dunque attesa la formalizzazione dell'offerta da parte dei Red Devils. L'uscita di Onana e il non rinnovo di Handanovic porterà a una totale rivoluzione tra i pali nerazzurri. Come scriviamo da giorni sta prendendo sempre più quota la pista che porta a Trubin dello Shakhtar, portiere giovane, di grandi prospettive e, visto il contratto in scadenza nel 2024, anche economicamente accessibile. Più difficile invece arrivare al georgiano del Valencia Mamardashvili. Non sono tramontate tuttavia le ipotesi Sommer e Lloris. L'idea di affiancare a un portiere giovane e in crescita come Trubin un collega esperto ha portato nelle ultime ore in altre direzioni, non a casa ci sono stati sondaggi per Navas e, in Italia, per Audero (come confermato dal suo agente). Più defilata, ma da non scartare, la possibilità invece che proprio nell'ottica di una scelta di prospettiva l'Inter possa provare ad affondare il colpo per Carnesecchi.