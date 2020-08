Brescia, Balotelli verso la Romania: trattativa con il Cluj

Una nuova avventura all'estero sembra attendere Mario Balotelli. Fermo dallo scorso 9 marzo, quando giocò l’ultima partita con la maglia del Brescia prima del lockdown e poi finito fuori rosa per i dissidi con Cellino, SuperMario potrebbe proseguire la carriera in Romania. Secondo quanto riportato dal portale ‘Look Plus’, il 29enne attaccante sarebbe vicino al Cluj, che ha appena vinto il campionato e quindi giocherà i preliminari di Champions League. Trattativa in fase avanzata.