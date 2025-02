Niko Kovac è arrivato a Dortmund per iniziare la sua nuova avventura al Borussia. Il 53enne, ex ct della Croazia, prenderà il posto di Tullberg, divenuto tecnico ad interim dopo l'esonero di Sahin. L'ex centrocampista turco è stato esonerato a seguito del ko in Champions League al cospetto del Bologna.