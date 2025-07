Il Milan continua la caccia a un attaccante: dalla Germania spunta il nome di Boniface

L'attaccante nigeriano ha dimostrato di poter segnare più di venti gol in stagione come dimostrato nella stagione 2023-24, ma lo scorso anno non è andato oltre quota undici reti a causa anche di una serie di infortuni che lo hanno rallentato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bayer Leverkusen non ha intenzione di mollarlo così facilmente tanto che si potrebbe arrivare a trovare un accordo per una cifra fra i 30 e i 40 milioni di euro.