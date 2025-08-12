Logo SportMediaset
Mercato

Bondo lascia il Milan e va alla Cremonese: è ufficiale

12 Ago 2025 - 15:37
© uscremonese.it

© uscremonese.it

La Cremonese "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società AC Milan le prestazioni sportive del calciatore Warren Bondo. 

Nato il 15 settembre 2003 a Évry, in Francia, si forma calcisticamente in diversi settori giovanili del suo Paese fino alla stagione 2020/21, quando esordisce in Ligue 2 con la maglia del Nancy. Conclusa la seconda annata in biancorosso, si trasferisce al Monza e con i brianzoli raccoglie in totale 52 presenze tra agosto 2022 e gennaio 2024 per poi ricevere la chiamata del Milan con cui scende in campo in 5 occasioni tra campionato e coppa. In totale vanta 53 presenze in Serie A, a cui unisce le esperienze internazionali vissute con la maglia della Francia Under 19 e Under 20. 

Benvenuto in grigiorosso, Warren!".  

