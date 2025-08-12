Bondo lascia il Milan e va alla Cremonese: è ufficiale

Nato il 15 settembre 2003 a Évry, in Francia, si forma calcisticamente in diversi settori giovanili del suo Paese fino alla stagione 2020/21, quando esordisce in Ligue 2 con la maglia del Nancy. Conclusa la seconda annata in biancorosso, si trasferisce al Monza e con i brianzoli raccoglie in totale 52 presenze tra agosto 2022 e gennaio 2024 per poi ricevere la chiamata del Milan con cui scende in campo in 5 occasioni tra campionato e coppa. In totale vanta 53 presenze in Serie A, a cui unisce le esperienze internazionali vissute con la maglia della Francia Under 19 e Under 20.