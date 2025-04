Napoli, l'agente di Ferguson: "Parla spesso con Gilmour e McTominay, apprezzerebbe Conte"

L'agente ha infine parlato della stagione del suo assistito e delle differenze con la gestione di Thiago Motta: "Non è iniziata bene, ma ha recuperato con celerità e ha destato l'interesse di tanti in Italia e in Europa. L'anno scorso aveva un legame spettacolare con Thiago Motta e ne ha creato uno speciale anche con Italiano in questa stagione. Dal punto di vista tecnico è riuscito a inserirsi in entrambi i discorsi tattici".