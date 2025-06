Bologna, obiettivo Dzeko: primi contatti diretti tra le parti

Edin Dzeko potrebbe tornare in Italia. Già nelle scorse settimane erano rimbalzate le voci di un possibile ritorno in Serie A dell'attaccante bosniaco, reduce dall'esperienza appena conclusa con la maglia del Fenerbache in Turchia. In pole per Dzeko c'è il Bologna, che sembra aver superato la concorrenza del Como, che aveva mostrato interesse. Nella giornata di ieri, il responsabile dell’area tecnica rossoblu Giovanni Sartori è stato visto in tribuna a Zenica a vedere la gara tra Bosnia e San Marino, vinta dai padroni di casa proprio grazie al gol di Dzeko.