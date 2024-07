Il Bologna prova a blindare Calafiori: la Juve vira su Kiwior

L'OBIETTIVO

Dopo le prestazioni a Euro 2024, la valutazione del giocatore è schizzata intorni ai 40-50 milioni e i bianconeri starebbero facendo altre considerazioni per il difensore rossoblù nel mirino della Premier

© Getty Images Il futuro di Riccardo Calafiori tiene sempre banco in casa Bologna e in casa Juve. Ma qualcosa negli ultimi giorni è cambiato e anche le relative posizione dei club. Spinti da Vincenzo Italiano, da una parte i rossoblù starebbero cercando di blindare il giocatore (a breve sono previsti dei contatti con la dirigenza e col tecnico) o di venderlo al miglior offerente in Premier League. Dall'altra i bianconeri starebbero invece mollando un po' la presa, facendo altre considerazioni e cambiando obiettivo.

La valutazione del mancino, del resto, dopo le prestazioni a Euro 2024 è schizzata intorno ai 40-50 milioni e Giuntoli non sarebbe più convinto di voler spendere una cifra così importante per un difensore. Una situazione che al momento starebbe cambiando un po' i piani della Juve per puntellare la retroguardia.

Nel dettaglio, infatti, i bianconeri nelle ultime ore starebbero valutando altri profili e focalizzando le proprie attenzioni sulla situazione contrattuale di Kiwior, centrale nel mirino anche del Milan e che Thiago Motta conosce già molto bene e apprezza dai tempi dello Spezia. Non un ripiego, ma un'alternativa vista anche la valutazione intorno ai 15-20 milioni di euro. Per Calafiori l'estate sarà ancora molto lunga.