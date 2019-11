Ibra-Bologna, il ds Bigon ci crede: "Noi disponibili, ma dipende da lui"

Non ci sono ancora certezze sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, se non che ha chiuso la sua avventura in Mls ed è pronto a tornare in Italia. Dove, però, non è ancora chiaro. Si parla di Milan, Napoli, ma anche del Bologna. Proprio qui troverebbe il suo vecchio amico Sinisa Mihajlovic e sarebbe pronto a far impazzire i tifosi rossoblù. Un sogno che il ds Riccardo Bigon vuole tenere vivo il più a lungo possibile. "Ibrahimovic? E' una questione molto semplice e allo stesso tempo complessa: c'è un rapporto molto forte con Mihajlovic, si sono sentiti con grande solidarietà umana, e c'è una disponibilità nell'idea di prendere in considerazione Bologna. Ma la decisione spetterà solo a Ibra", ha ribadito a Sky.