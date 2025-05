Bologna, ufficiale il rinnovo di Vincenzo Italiano: tecnico in rossoblù fino al 2027

Una decisione che arriva nei giorni roventi del mercato allenatori, con il Bologna che ha di fatto tirato via uno dei nomi più caldi nel valzer previsto. "Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano" ha detto l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci al sito ufficiale rossoblù dopo il rinnovo di Italiano. Poi ha sottolineato: "Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”.