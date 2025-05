Il Bologna blinda Vincenzo Italiano: accordo di massima sul rinnovo fino al 2027

Sfuma dunque la pista che avrebbe portato Italiano sulla panchina del Milan. Il Diavolo del neo ds Igli Tare aveva individuato nel tecnico che ha soffiato la Coppa Italia proprio ai rossoneri il tecnico da cui pensare il nuovo corso. Dopo un lungo corteggiamento però, la pista è sfumata: Italiano, travolto da un'ondata di affetto, non se l'è sentita di abbandonare Bologna dopo soltanto una stagione, seppur epica. Secondo quanto riportato sempre da Gianluca Di Marzio, anche l'Inter era alla finestra per seguire gli sviluppi della trattativa di rinnovo con i rossoblu: i nerazzurri apprezzano moltissimo Italiano e il suo nome sarebbe stato in pole position in caso di un ipotetico addio di Inzaghi. Uno scenario però che si potrà chiarire soltanto dopo la finale di Champions League di sabato, ragione per cui Marotta e Ausilio non hanno mai fatto passi concreti verso il tecnico di Karlsruhe.