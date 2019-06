Bologna: ufficiale, Mihajlovic rinnova fino al 2022. "Qui progetto ambizioso"

08/06/2019

E' ufficiale: Sinisa Mihajlovic ha rinnovato con il Bologna fino al 2022. Prosegue dunque il matrimonio tra la società rossoblù e il tecnico serbo, che ha trascinato la squadra non solo a conquistare una splendida salvezza ma a piazzarsi anche al decimo posto in classifica. Il nome di Mihajlovic era stato accostato alla panchina della Juve per il post Allegri e a quella della Roma per il dopo Ranieri. Alla fine il Bologna lo ha convinto a restare.

"Sono felice, ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto - le parole di un Mihajlovic entusiasta per il rinnovo - Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati". "E' un momento importante per il nostro club - ha detto il presidente del Bologna Joey Saputo - L'accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi".