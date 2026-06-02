Ufficiale, Domenico Tedesco nuovo allenatore del Bologna: contratto fino al 2028 con opzione

Ora è ufficiale: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Come annunciato dai rossoblù in una nota sul proprio sito ufficiale, il tecnico classe '85 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva.
Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Due i titoli ottenuti: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025).
Intanto, arrivano anche importanti novità sul futuro di Vincenzo Italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex tecnico rossoblù sarebbe finito nel mirino del Besiktas, con cui ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi. Per lui si tratterebbe della prima avventura all'estero dopo le esperienze in A con Spezia, Fiorentina e Bologna.