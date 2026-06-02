Ufficiale, Domenico Tedesco nuovo allenatore del Bologna: contratto fino al 2028 con opzione

Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Due i titoli ottenuti: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025).