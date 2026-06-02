Panchina Liverpool, trattativa in fase avanzata con Iraola

Iraola ha appena lasciato il Bournemouth al termine della stagione dopo aver qualificato la squadra all'Europa League grazie ad un inaspettato sesto posto. Il Liverpool, si sottolinea, desidera chiudere la questione il prima possibile con un tecnico che si adatti allo stile di gioco del club, basato su un calcio offensivo e aggressivo, e Iraola avrebbe le giuste caratteristiche. L'iniziativa è nelle mani del ds dei Reds, Richard Hughes, che portò Iraola al Bournemouth nel 2023.