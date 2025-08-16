Logo SportMediaset
Mercato

Parma, ufficiale la cessione di Hainaut al Venezia

16 Ago 2025 - 12:02

Il Parma "comunica che Antoine Hainaut è stato ceduto a titolo definitivo al Venezia Football Club. 

Acquistato nel 2022 dall’Union Sportive Boulogne Côte d’Opale, Antoine ha raccolto 46 presenze (di cui 25 nell’ultima Serie A) con la maglia gialloblu in tre stagioni: lo scorso anno ha realizzato 2 gol nella massima serie, risultati fondamentali per l’ottenimento della salvezza (rete a Lecce per il pareggio finale di 2 a 2 e all’ultima giornata contro l’Atalanta per la rimonta-vittoria). 

Il Club augura ad Antoine di ottenere nuovi e importanti successi sportivi per la sua carriera professionale".

15:18
Udinese, Runjaic: "Solet? Spero rimanga, un altro anno qui gli farebbe bene"
14:33
Atalanta, ritorno di fiamma per Gosens: la Fiorentina fa muro
13:10
Offerta del Galatasaray per Ederson: il City ci pensa
12:02
Parma, ufficiale la cessione di Hainaut al Venezia
11:08
Il Napoli in pressing per Diouf: c'è concorrenza