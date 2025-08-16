Parma, ufficiale la cessione di Hainaut al Venezia

Il Parma "comunica che Antoine Hainaut è stato ceduto a titolo definitivo al Venezia Football Club.
Acquistato nel 2022 dall’Union Sportive Boulogne Côte d’Opale, Antoine ha raccolto 46 presenze (di cui 25 nell’ultima Serie A) con la maglia gialloblu in tre stagioni: lo scorso anno ha realizzato 2 gol nella massima serie, risultati fondamentali per l’ottenimento della salvezza (rete a Lecce per il pareggio finale di 2 a 2 e all’ultima giornata contro l’Atalanta per la rimonta-vittoria).
Il Club augura ad Antoine di ottenere nuovi e importanti successi sportivi per la sua carriera professionale".
