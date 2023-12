Bologna, tutti pazzi per Zirkzee: il Milan ci pensa per giugno

IL GIOIELLO

L'attaccante olandese ha già realizzato 7 gol e servito 2 assist, partecipando al 50% dei centri della squadra

© Getty Images La crescita esponenziale di Joshua Zirkzee fa felice il Bologna, sia dentro che fuori dal campo. Trascinata dai suoi gol, la squadra di Thiago Motta è salita fino al quarto posto e sogna un piazzamento in Europa. Una grande prestazione dopo l'altra che sta facendo crescere l'interesse per lui e di conseguenza anche il valore di mercato. Il Milan ci starebbe facendo più che un pensierino per giugno, magari in coppia con il suo mentore Thiago Motta, visto che il progetto Pioli appare ormai al capolinea.

Ci ha messo un po', ma alla fine Zirkzee è riuscito a togliersi di dosso la fastidiosa etichetta "È forte, ma non segna". La partenza di Arnautovic in direzione Inter gli ha regalato un posto da titolare indiscusso al centro dell'attacco e l'olandese ha messo in mostra tutto il suo grande potenziale. D'altronde se a soli 16 anni entri nelle giovanili del Bayern Monaco qualcosa di speciale ce lo devi per forza avere. Ci ha messo un po' il giovane Joshua, ma ora finalmente tutti si sono accorti di lui. La prima doppietta in Italia contro la Salernitana ha regalato al Bologna il primo successo fuori casa e ha confermato la sua importanza non solo in fase realizzativa, ma anche per i preziosi movimenti in fase di ripiegamento. E quanto Zirkzee sia importante per il Bologna ce lo dicono anche i numeri: con 7 gol e 2 assist ha partecipato al 50% dei centri della squadra.

Vedi anche salernitana Serie A: Salernitana-Bologna 1-2, la doppietta di Zirkzee lancia Thiago Motta In questa stagione il suo valore è cresciuto a dismisura. Acquistato dal Bayern per 8,5 milioni di euro più il 50% sulla rivendita, ora il Bologna lo valuta non meno di 45-50 milioni e lo ha blindato almeno fino a giugno, quando presumibilmente si scatenerà una vera e proprio asta. A cui parteciperà anche il Milan, sempre alla caccia di un vice-Giroud ma non solo. Con il destino di Pioli che a fine stagione pare segnato, Cardinale potrebbe puntare su Thiago Motta, il timoniere di questo Bologna spettacolare ed efficace.

Vedi anche Calcio Europa, è l'anno delle sorprese: dal Girona al Bologna, le piccole sognano in grande