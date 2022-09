Bologna, Thiago Motta il prescelto per il dopo Mihajlovic

il dopo sinisa

Contatti positivi nella giornata di mercoledì, superato Ranieri nella corsa alla panchina rossoblù

© Getty Images Archiviato dopo 3 anni e mezzo il capitolo Mihajlovic, in casa Bologna sembra essere arrivata a conclusione la ricerca del suo sostituto. I contatti positivi di mercoledì sera hanno sancito la pole position di Thiago Motta che ha superato di slancio Claudio Ranieri e si prepara a tornare in panchina dopo la fine dell'esperienza allo Spezia della scorsa stagione. Nel frattempo gli allenamenti sono affidati a Luca Vigiani, allenatore della Primavera, e Paolo Magnani, collaboratore tecnico della Prima Squadra.

I rossoblù puntano a chiudere nelle prossime ore ma, se le cose andranno per le lunghe, non è escluso che sia Vigiani a guidare la squadra contro la Fiorentina domenica per poi passare il testimone al nuovo allenatore. Nel derby dell'Appennino il Bologna è chiamato a dare una sterzata dopo i due punti nelle prime cinque partite di campionato.