Napoli, senti Ndoye: "Sempre bello quando una squadra che vince lo scudetto e uno come Conte ti vogliono"

"Non so dove giocherò a settembre ma è sempre una cosa bella quando una squadra che vince lo scudetto e un allenatore come Conte ti vogliono". Dal ritiro con la Svizzera l'esterno del Bologna Dan Ndoye manda un messaggio al Napoli, che lo ha messo nel mirino per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. "Nel calcio non si sa mai, al momento sono al Bologna e penso solo alla Nazionale e dopo avrò un po' di vacanze e vediamo". Per Ndoye, che il Napoli aveva già cercato di prenderlo nel mercato di gennaio, il Bologna chiede almeno 40 milioni di euro: a gennaio il suo prezzo era di 25 milioni. E anche per la difesa il Napoli guarda in casa Bologna: in cima alla lista del ds azzurro Manna c'è infatti Beukema, valutato 25 milioni di euro. La strada per arrivare l'olandese è in salita: il club rossoblù vuole convincerlo a restare con un prolungamento del contratto fino al 2029 e aumento dello stipendio. Intanto è scattato il countdown per l'arrivo di Kevin De Bruyne, atteso a Roma tra martedì e mercoledì per le visite mediche a Villa Stuart e la successiva ufficializzazione dopo che sono stati definiti i dettagli legati ai diritti d'immagine. Per il centrocampista belga pronto un contratto biennale con bonus alla firma.