Bologna, dopo Dallinga un colpo da Champions: Hummels a un passo

DOPPIO COLPO

L'attaccante olandese atteso da visite mediche e firma. Accordo a un passo con l'ex Borussia Dortmund

© Getty Images Il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano prende sempre più forma. Ceduti in Premier League Zirkzee e Calafiori (per il difensore manca solo l'ufficialità), il club emiliano ha già individuato i sostituti. Per l’attacco infatti è già chiusa la trattativa per Thijs Dallinga. L’attaccante olandese è arrivato lunedì in città e svolgerà quest’oggi le visite mediche a cui seguirà la firma sul contratto. Per la difesa, invece, si continua a lavorare per Mats Hummels. Il difensore tedesco, svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund, vuole giocare nella nostra Serie A e l'accordo sarebbe molto vicino sulla base di uno stipendio da 2,3 milioni di euro.

Hummels avrebbe rifiutato anche il Bayer Leverkusen pur di giocare nel nostro campionato e avrebbe anche abbassato le pretese economiche. D'altronde il Bologna gli regala anche la vetrina della Champions, trofeo solo accarezzato e sfumata in finale di fronte al Real Madrid.

Non ci sono, invece, più dubbi sull'arrivo di Dallinga dopo che è stato trovato l'accordo con il Tolosa per 15 milioni di euro. Il bomber classe 2000 può giocare sia come prima punta che leggermente più indietro. Nonostante la grande stazza (190 cm) è dotato di una buona velocità e di un discreto fiuto del gol: l'olandese nelle ultime due stagioni ha giocato in Francia col Tolosa ed è sempre finito in doppia cifra: 18 centri nella prima e 19 nella seconda. Vanta una sola presenza con la nazionale olandese, un tempo nel 6-0 rifilato a Gibilterra il 21 novembre 2023.

