Bologna, Castro strizza l'occhio all'Inter: "Lautaro è incredibile"

Santiago Castro sulla bocca di tutti. Il classe 2004 sta facendo girare molte teste dopo un anno dal suo arrivo in Italia e quest'estate è molto probabile che più di un club busserà alla porta del Bologna per chiedere informazioni sull'argentino. Lui però per il momento, non vuole dar retta alle voci di mercato, come ribadito in un'intervista al Resto del Carlino: "Cerco di non guardare troppo quello che viene detto. Devo concentrarmi sul club, sul quotidiano. Penso che sia la cosa migliore perché se guardassi oltre non mi farebbe alcun bene e mi distrarrebbe. Oggi penso a Bologna, alla partita di domenica, all'allenamento e a dare il massimo". Poi però arrivano parole al miele per il connazionale Lautaro Martinez, capitano dell'Inter: "Quando il mio trasferimento a Bologna è stato confermato, mi ha mandato un messaggio e si è congratulato con me. Si è reso disponibile per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno. È stato un gesto molto carino e mi ha aiutato molto nel mio adattamento. Lautaro è uno dei miei punti di riferimento", ha concluso il "Toto". Inter, tra l'altro, è uno dei club che sta seguendo con più attenzione il profilo di Castro e le parole del giocatore fanno capire che la sponda nerazzurra di Milano sarebbe una meta più che gradita.