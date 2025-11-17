Bayern Monaco, se parte Upamecano l'obiettivo è Konaté

L'intrigo tra il Bayern Monaco e Dayot Upamecano è ormai noto a tutti. I bavaresi hanno più volte proposto al loro difensore il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, ma il francese ha sempre rifiutato. Il motivo? Un accordo verbale con il Real Madrid per la prossima stagione. L'addio, quindi, sembra ormai certo e il club sta iniziando a valutare le alternative. Come riportato dalla Bild, il Bayern avrebbe individuato in Ibrahima Konaté il perfetto sostituto. Il centrale del Liverpool, inoltre, andrà anche lui in scadenza il prossimo giugno: secondo le ultime indiscrezioni, il classe '99 dovrebbe prendere una decisione definitiva a breve sul proprio futuro. Se non dovesse raggiungere un accordo per il prolungamento prima dell'apertura del mercato invernale, il Liverpool sarebbe costretto a venderlo immediatamente per evitare di perderlo a parametro zero.