Al centro di critiche e ormai non più sicuro del posto da titolare al Milan nell'era Conceiçao, Rafa Leao potrebbe anche valutare l'ipotesi di lasciare Milano a giugno. Nei giorni scorsi, fa sapere Nicolò Schira, ha effettuato un sondaggio il Barcellona. Nessuna trattativa in corso, ma solo una manifestazione d'interesse in vista del mercato estivo.