Barcellona, Rashford sempre più lontano: l'attaccante verso la permanenza allo United

Dopo settimane di grande incertezza, il futuro di Marcus Rashford sembra ora delineato. Dopo un'ottima stagione in prestito al Barcellona, l'attaccante era finito al centro di un tira e molla tra i Catalani e il Manchester United, con gli inglesi disposti a farlo tornare in Spagna solo a titolo definitivo e non con un altro prestito come richiesto dal Barça. A complicare i piani c'è stato anche il grave infortunio di Manuel Ugarte, con la cui cessione i Red Devils speravano di monetizzare per andare alla ricerca di una nuova ala sinistra. Ora, da un lato è assai improbabile che a Manchester arrivino offerte per l'uruguaiano e dall'altro Rashford non si vede in nessun altro club di Premier League. La sua permanenza allo United, dunque, sembra ormai abbastanza certa.