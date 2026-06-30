Barcellona, Rashford sempre più lontano: l'attaccante verso la permanenza allo United

30 Giu 2026 - 11:34
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© italyphotopress

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Dopo settimane di grande incertezza, il futuro di Marcus Rashford sembra ora delineato. Dopo un'ottima stagione in prestito al Barcellona, l'attaccante era finito al centro di un tira e molla tra i Catalani e il Manchester United, con gli inglesi disposti a farlo tornare in Spagna solo a titolo definitivo e non con un altro prestito come richiesto dal Barça. A complicare i piani c'è stato anche il grave infortunio di Manuel Ugarte, con la cui cessione i Red Devils speravano di monetizzare per andare alla ricerca di una nuova ala sinistra. Ora, da un lato è assai improbabile che a Manchester arrivino offerte per l'uruguaiano e dall'altro Rashford non si vede in nessun altro club di Premier League. La sua permanenza allo United, dunque, sembra ormai abbastanza certa. 

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