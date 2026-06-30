Pedro torna sull'addio alla Lazio: "Si era chiuso il ciclo, ma volevo salutare con un trofeo"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Deportes COPE, Pedro è tornato a parlare del suo addio alla Lazio a parametro zero a fine stagione. Queste le parole dell'attaccante spagnolo: "Il mio contratto era in scadenza, è stata una decisione presa di comune accordo tra le parti e credo che alla fine fosse la cosa migliore in questo momento. Il mio ciclo si era ormai concluso. Il saluto comunque è stato bellissimo, molto emozionante. Ma mi sarebbe piaciuto andare via con la vittoria di un trofeo. È forse il sassolino nella scarpa che mi porto dietro".