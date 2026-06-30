Serie C, Catania sogna il ritorno del Papu Gomez

30 Giu 2026 - 11:07
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Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questa frase di "Amici mai", storico brano di Antonello Venditti, è stata molte volte utilizzata nel mondo del calciomercato e anche quest'anno potrebbe essere la colonna sonora di una delle più classiche "operazioni nostalgia". 

Secondo quanto riportato da La Sicilia, infatti, ci sarebbe stato un primo contatto tra un emissario e la dirigenza del Catania per il ritorno del Papu Gomez. Attualmente, il club non avrebbe chiuso la porta ma vuole prima risolvere altre questioni, come il ringiovanimento della rosa e le cessioni. 

L'argentino ha ancora un anno di contratto con il Padova in Serie B e il suo futuro dipenderà dalle decisioni della società una volta iniziato il ritiro il 10 luglio. 

Il legame tra il Papu e Catania è sempre stato molto forte in questi ultimi anni: chissà se quest'estate potranno ricongiungersi a 13 anni di distanza. 

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