Roma, l'agente di Soulé: "Tante voci non vere, nessuna proposta rifiutata"

Martin Guastadisegno, l'agente di Matias Solulé, ha allontanato le voci di un addio alla Roma da parte dell'argentino. “Tutte le voci di offerte per lui non sono vere e ovviamente non possiamo respingere una proposta che non ci è stata fatta. Altro che Arabia e 10 milioni rifiutati. Di chiamate ne ho ricevute tante in queste settimane, ho parlato con diverse squadre, nessuno però si è fatto avanti concretamente e così noi non andiamo da nessuna parte. Soulé è un patrimonio della Roma. E se qualcuno da dentro fa uscire tutte queste voci, fa soltanto del male a Matias, un professionista esemplare che a questa maglia ha dato tutto”, ha detto al Corsport.