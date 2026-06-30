Fiorentina, futuro in bilico per Gudmundsson: il club fissa il prezzo

30 Giu 2026 - 10:43
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Albert Gudmundsson © Getty Images

Albert Gudmundsson © Getty Images

Albert Gudmundsson e la Fiorentina rischiano di separarsi quest'estate. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i viola sarebbero disposti a mettere sul mercato l'ex Genoa e lo valuterebbero intorno ai 20 milioni di euro. Arrivato a Firenze nell'estate 2024, l'attaccante è stato protagonista di molti alti e bassi e nell'ultima stagione ha raccolto 10 reti in 46 presenze tra tutte le competizioni. Al momento non sono ancora arrivate delle offerte ufficiali ma, se dovessero essere presentate, il club potrebbe iniziare a trattare la sua uscita. 

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