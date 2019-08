Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, al momento non ha in programma il viaggio verso Liverpool, dove avrebbe dovuto incontrare e parlare con il numero uno del Psg Nasser Al-Khelaifi di Neymar, a margine dell'assemblea della Eca in programma venerdi'. Un incontro che, sulla carta, potrebbe impostare un'accelerata alla trattativa che resta sempre complicata. A sorpresa, secondo la stampa catalana, Bartomeu ha annunciato di voler viaggiare con la squadra verso Bilbao, dove venerdi' sera i blaugrana affrontano l'Athletic per la prima giornata di Liga.