Balotelli assicura: "Firmo tra qualche settimana"

Mario Balotelli è ancora senza squadra, uno svincolato di lusso. Dopo la separazione dal Brescia, l'attaccante non ha ancora trovato una nuova sistemazione e il tempo passa veloce. Lui si allena, ma intanto il campionato è già iniziato. Nelle ultime settimane si è parlato di Genoa e Spezia, ma ancora la firma non c'è stata. Firma che, assicura Supermario, è in arrivo: "Tranquillo, tra qualche settimana firmerò", Queste le parole di Balo che è intervenuto al GF Vip per fare una sorpresa al fratello Enock che è all'interno della casa.