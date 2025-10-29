Atletico Madrid, tre giocatori in uscita a gennaio

Quello di gennaio rischia di essere un mercato molto caldo per l'Atletico Madrid, soprattutto sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, i Colchoneros potrebbero decidere di separarsi da tre calciatori. Il primo è Alexander Sørloth: il club vorrebbe puntare su altri profili in attacco e la sua cessione potrebbe essere la chiave per sbloccare eventuali trattative. Sulla lista dei possibili partenti ci sono poi Nahuel Molina e Marc Pubill, entrambi alla ricerca di minuti e continuità.