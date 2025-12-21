Atletico Madrid, infortunio per Nico Gonzalez: anche la Juve in apprensione

© IPA
Apprensione in casa Atletico Madrid per le condizioni di Nico Gonzalez. Nel corso della sfida con il Girona, vinta 3-0, l'attaccante dei colchoneros è stato costretto a uscire per infortunio nel primo tempo. Per l'argentino si tratta di un problema muscolare alla gamba destra, accusato mentre stava correndo. Uscito dal campo zoppicando, nelle prossime ore l'ex Fiorentina effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità dell'infortunio.
Anche la Juventus osserva attentamente la situazione. Infatti, affinché scatti l'obbligo di riscatto da 45 milioni di euro, l'attaccante argentino dovrà collezionare 21 presenze per almeno 45 minuti di gioco. Simeone lo sta impiegando con regolarità e finora Nico ha collezionato 11 presenze: ne mancano solamente 10 e l'infortunio potrebbe complicare i piani delle due squadre.