Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Atletico Madrid, infortunio per Nico Gonzalez: anche la Juve in apprensione

21 Dic 2025 - 19:27
© IPA

© IPA

Apprensione in casa Atletico Madrid per le condizioni di Nico Gonzalez. Nel corso della sfida con il Girona, vinta 3-0, l'attaccante dei colchoneros è stato costretto a uscire per infortunio nel primo tempo. Per l'argentino si tratta di un problema muscolare alla gamba destra, accusato mentre stava correndo. Uscito dal campo zoppicando, nelle prossime ore l'ex Fiorentina effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità dell'infortunio. 

Anche la Juventus osserva attentamente la situazione. Infatti, affinché scatti l'obbligo di riscatto da 45 milioni di euro, l'attaccante argentino dovrà collezionare 21 presenze per almeno 45 minuti di gioco. Simeone lo sta impiegando con regolarità e finora Nico ha collezionato 11 presenze: ne mancano solamente 10 e l'infortunio potrebbe complicare i piani delle due squadre. 

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:31
Tre big inglesi seguono da vicino Semenyo del Bournemouth
10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)
19:53
Milan-Fullkrug in prestito, le cifre dell'operazione: quanto guadagnerà in rossonero?
19:27
Atletico Madrid, infortunio per Nico Gonzalez: anche la Juve in apprensione
18:34
Como, Nico Paz: "Real? Per ora non ci penso, vedremo"
17:33
Udinese, dt Nani: "A gennaio non vogliamo vendere nessuno"