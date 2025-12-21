Atletico Madrid, infortunio per Nico Gonzalez: anche la Juve in apprensione

Anche la Juventus osserva attentamente la situazione. Infatti, affinché scatti l'obbligo di riscatto da 45 milioni di euro, l'attaccante argentino dovrà collezionare 21 presenze per almeno 45 minuti di gioco. Simeone lo sta impiegando con regolarità e finora Nico ha collezionato 11 presenze: ne mancano solamente 10 e l'infortunio potrebbe complicare i piani delle due squadre.