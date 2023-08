Atalanta e Torino, maxi-operazione con Zapata, Soppy e Buongiorno

maxi-operazione

Colombiano e francese verso i granata, ai nerazzurri il difensore centrale. Juric ora punta Tanganga mentre Gasperini prenderà anche Holm

Dopo il gol al Frosinone e la virata della Roma su Lukaku il destino di Duvan Zapata sembrava nuovamente legato all'Atalanta. E invece l'attaccante colombiano è vicino al Torino, che cercava una punta per rinvigorire un reparto a secco di soluzioni offensive. I granata stanno imbastendo una maxi-operazione con i bergamaschi visto che anche Brandon Soppy è destinato ad andare da Juric visto che Emil Holm (Spezia) è sempre più vicino all'approdo alla corte di Gasperini. Ma non è finita qui visto che l'Atalanta vuole pure Alessandro Buongiorno e, per cautelarsi, i granata ci provano per Japhet Tanganga del Tottenham.

Zapata e Soppy al Torino, Buongiorno all'Atalanta: questi gli affari in ballo sull'asse granata-nerazzurro. Il colombiano ha già dato un ok di massima all'affare, così come il francese (che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto), ma sulla formula dell'attaccante vanno ancora trovate le intese definitive. Poi si parlerà di Buongiorno, sul quale lo stesso presidente Cairo sta aprendo alla cessione: non a caso, riporta Sky, i granata pensano a Tanganga (che era stato accostato all'Inter nel caso non fosse arrivato Pavard) per colmare l'eventuale buco difensivo e non Hien (Verona) come inizialmente emerso. Infine l'Atalanta è vicinissima anche a Holm dello Spezia, che sostituirà Soppy sulla fascia.

