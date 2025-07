Atalanta, anche Ederson verso l'Arabia: forte interesse da parte dell'Al-Hilal

Il mercato in uscita in casa Atalanta è più vivo che mai. Dopo le cessioni di Ruggeri all'Atletico Madrid e di Retegui all'Al Qadsiah (manca solo l'ufficialità), Ivan Juric potrebbe perdere un'altra pedina fondamentale per la propria squadra. Infatti, secondo il portale saudita SBA Sport, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha messo nel mirino Ederson per rinforzare il proprio centrocampo. Una richiesta esplicita da parte dell'ex allenatore dell'Inter, che vuole affiancare a Milinkovic-Savic un altro mediano di livello assoluto.