Serie A, Frosinone-Atalanta 2-1: Gasperini cade allo Stirpe, impresa dei ciociari

frosinone-atalanta 2-1

Eusebio Di Francesco ei suoi approfittano di un grande primo tempo per sconfiggere la Dea: Harroui e Monterisi indirizzano la gara, inutile il gol di Duvan Zapata

Il Frosinone continua a sorprendere e, dopo aver reso la vita dura al Napoli nella prima giornata della Serie A , sconfiggendo 2-1 l'Atalanta nella prima stagione sul terreno dello Stirpe. Decisivo il primo tempo dei ciociari, con le reti di Harroui (4') e Monterisi (24') a indirizzare la sfida. Nella ripresa Gasperini ordina l'assalto a pieno organico, ma non riesce la rimonta nerazzurra: inutile la rete di Duvan Zapata al 56'.

LA PARTITA

Compie una grande impresa il Frosinone , che sconfiggendo l' Atalanta davanti al pubblico amico: lo Stirpe assiste a una grande gara dei suoi beniamini, capaci di battere 2-1 la Dea nella seconda giornata della Serie A. L'avvio è tutto dei ciociari , molto aggressivi davanti al loro pubblico e subito incisivi. La gara si sblocca infatti dopo soli quattro minuti, con la percussione di Harroui , che fa due su due in Serie A: l'ex Sassuolo si invola e calcia, beffando Musso con un rasoterra all'angolino. La risposta atalantina è affidata a Duvan Zapata e Zappacosta , che non trovano la porta, e al 24' ecco il raddoppio del Frosinone: sugli sviluppi di un corner, Monterisi anticipa Koopmeiners e la tocca in gol. I giallazzurri controllano sapientemente la sfida fino all'intervallo, costruendo un'ultima occasione con Mazzitelli, e Gasperini corre ai ripari: fuori Zappacosta e Lookman, dentro Zortea e De Ketelaere che avevano segnato al debutto. Le mosse hanno un ampio esito, perché nella ripresa c'è solo l'Atalanta in campo. Il gol arriva al 56', col filtrante di Ederson e la gran giocata di Zapata , fino ad allora insufficiente: il colombiano si gira, beffa Monterisi e batte Cerofolini col destro. Scalvini sbaglia il possibile pareggio al 68', mentre sei minuti più tardi ecco la grande occasione per De Ketelaere : Cdk calcia con potenza, maschio Scamacca sulla respinta. Gasperini inserisce anche Muriel , mentre Di Francesco alza il muro inserendo il difensore Szyminski per Harroui. Nel finale Scamacca crea un'altra occasione, ma il muro del Frosinone regge: i ciociari sconfiggono 2-1 l'Atalanta allo Stirpe e la agganciano a quota tre punti.

LE PAGELLE

Harroui 7 - Due partite giocate col Frosinone, due gol. Dopo il rigore del debutto, si ripete e trova un'altra rete. Questa volta se la costruisce tutta lui, con una giocata da urlo: percussione in solitaria e rasoterra che non lascia scampo a Musso.

Monterisi 6,5 - Sulle orme di Baschirotto. L'ex difensore del Lecce è una delle piacevoli sorprese di questo avvio di Serie A. Dopo la grande partita giocata contro il Napoli, si ripete contro l'Atalanta e trova anche il gol. Un'unica sbavatura, sul 2-1.

Zapata 6 - Il gol vale la sufficienza al colombiano, che fino ad allora era stato probabilmente il peggiore in campo. Una presentazione da fantasma, quella di Duvan, che viene cancellata dalla giocata del gol: si gira, beffa Monterisi e firma il 2-1.

Musso 5,5 - Continua a essere l'ombra del portiere ammirato dell'Udinese. Soprattutto nella seconda rete si nota una disattenzione del portiere, molto lento a battere l'angolo. Non sembra dare sicurezze alla difesa.

IL TABELLINO

FROSINONE (4-2-3-1): Cerofolini 6; Oyono 6, Monterisi 6.5, Romagnoli 6.5, Marchizza 6; Barrenechea 6 (28' st Brescianini 6), Mazzitelli 6; Baez 6 (15' st Garritano 6), Harroui 7 (37' st Szyminski sv), Gelli 6.5; Cheddira 6 (37' st Çuni sv). A disposizione: Palmisani, Borrelli, Caso, Kvernadze, Canotto, Macej, Lusuardi. All. Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 5.5; Djimsiti 5.5 (30' st Muriel), Scalvini 6, Kolasinac 5.5; Zappacosta 5.5 (1' st Zortea 6), De Roon 5.5, Ederson 5.5, Ruggeri 5.5; Koopmeiners 6; Lookman 5.5 (1' st De Ketelaere 6), Zapata 6 (22' st Scamacca 6). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Pasalic, Bakker, Adopo. All. Gasperini.

Arbitro: Sacchi.

Marcatori: 4' Harroui (F), 24' Monterisi (F), 11' st Zapata (A).

Ammoniti: Barrenechea (F), Lookman (A), De Roon (A).

LE STATISTICHE

L'Atalanta ha perso 3 delle ultime 5 partite in Serie A contro squadre neopromosse, raccogliendo tante sconfitte quante nelle precedenti 41.

L'Atalanta ha subito almeno due gol in quattro delle ultime cinque sfide contro squadre neopromosse in Serie A (9 subiti), dopo non averne mai incassati più di uno nelle 15 gare di questo tipo precedenti (10 gol concessi).

Duvan Zapata ha realizzato il suo primo gol da titolare con l'Atalanta in Serie A nel 2023: il colombiano ha segnato al Benito Stirpe tutte le 5 reti contro il Frosinone nella competizione.

Duvan Zapata ha realizzato 5 gol in 3 presenze contro il Frosinone in Serie A, in media una rete ogni 39 minuti.

Abdoul Harroui è solo il secondo giocatore del Frosinone capace di andare in gol in due partite casalinghe consecutive in Serie A dopo Federico Dionisi nel settembre-ottobre 2015.

La rete siglata da Abdoul Harroui dopo 4'37'' contro l'Atalanta è la seconda più veloce della storia del Frosinone in Serie A.

Riccardo Marchizza ha contribuito attivamente a due gol nelle ultime due sfide contro l'Atalanta in Serie A (due assist): contro nessun'altra squadra ha fatto meglio nella competizione.

Ilario Monterisi ha segnato due gol nelle ultime sei presenze da titolare con il Frosinone tra Serie A e Serie B.

Prima partita col Frosinone in Serie A per Michele Cerofolini: il portiere è imbattuto nelle 6 presenze nel massimo campionato (5V, 1N).

Prima sconfitta da allenatore contro il Frosinone in Serie A per Gian Piero Gasperini: nelle quattro gare precedenti aveva ottenuto 3 vittorie e 1 pareggio con un risultato complessivo di 15-2.