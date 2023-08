Lukaku è a Roma: bagno di folla coi tifosi, subito le prime visite

IL BOMBER PER MOU

Il bomber belga è arrivato a bordo di un volo privato guidato dal presidente Friedkin. Le cifre dell'accordo con il Chelsea e col giocatore

Non è stato uni sbarco-show come quello di José Mourinho due anni fa, ma l'entusiasmo del popolo romanista è alle stelle. Quel Mou, con cui Romelu Lukaku ha vissuto un rapporto di amore-odio nelle due precedenti esperienze ai tempi del Chelsea e del Manchester United, e di cui disse: "Per lui andrei contro un muro di mattoni e lo sa". Ma anche come quello di Paulo Dybala di un anno fa. Quel Dybala ora suo partner in un attacco che promette grandi cose. La Roma e Roma giallorossa hanno accolto Romelu Lukaku, il bomber che lo Special One aspettava da mesi.

Il belga è stato prelevato a Bruxelles - dove ha vissuto in questi giorni mentre a Londra andava in scena la serrata trattativa tra i Friedkin e Tiago Pinto da una parte e la dirigenza del Chelsea dall'altra - ed è salito sull'aereo privato pilotato dallo stesso presidente Dan direzione Roma, aeroporto di Ciampino. Arrivato poco prima delle 18, quando ad aspettarlo c'era una marea giallorossa di tifosi che sogna già in grande. All'uscita dall'aeroporto nessun contatto diretto però coi tifosi presenti, Lukaku è salito a bordo dell'auto presidenziale senza potersi fermare nella folla giallorossa dopo un veloce saluto direttamente dalla pista dell'aeroporto.

© asroma

SUBITO LE VISITE MEDICHE

Il primo appuntamento per Romelu Lukaku nella capitale è con una prima parte di visite mediche, obbligatorie per ottenere l'idoneità sportiva dal Coni (che dovrebbe arrivare mercoledì) e poi poter formalizzare il passaggio in prestito alla Roma alla corte di José Mourinho.

RIVIVI IL LIVE DELLO SBARCO

CORI DEI TIFOSI PER FRIEDKIN

I tantissimi tifosi della Roma presenti a Ciampino non hanno lesinato cori anche per il presidente Friedkin.

A CIAMPINO 5MILA TIFOSI GIALLOROSSI

Già dalle 15 è iniziata l'invasione dei tifosi giallorossi all'aeroporto, blindato per l'occasione. Camionette della polizia, forze dell'ordine e steward posizionati tra la pista d'atterraggio e l'area dedicata ai tifosi per mantenere l'ordine con il numero di supporters che cresce minuto dopo minuto (sold out anche i parcheggi dell'aeroporto). Quasi 5mila i romanisti arrivati a ridosso dell'hangar del gate privato in attesa del centravanti belga che è partito alle 16 da Bruxelles.

LE CIFRE DELLA TRATTATIVA

Roma e Chelsea hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso per un anno fino al 30 giugno 2024 a 5,8 milioni di euro. Lukaku si è ridotto lo stipendio e ora percepirà 7,5 milioni netti dalla Roma (in Premier League erano 12 l'anno), che potrà usufruire degli sgravi fiscali inerenti al decreto crescita. Da parte sua il Chelsea non contribuirà allo stipendio ma pagherà all'attaccante le mensilità di luglio e agosto. I Blues inoltre hanno concordato con Lukaku l'inserimento di una clausola rescissoria - assente nel contratto precedente - di 37 milioni di sterline (43 milioni di euro), che consentirà al club inglese di non fare minusvalenza in caso di cessione.