Lookman-Atalanta, ora il pericolo arriva dalla Premier: c'è l'Arsenal

IL CASO

IL PSG non ha presentato offerte ufficiali, i Gunners pronti a mettere sul tavolo 50 milioni e il cartellino di Kiwior

© Getty Images In casa Atalanta sono giorni concitati in chiave mercato. La finestra estiva chiude il 30 agosto e un caso sempre spinoso è quello che riguarda Ademola Lookman, che si era autoescluso dai convocati per il Lecce dopo l'interessamento del PSG e che anche oggi non si è allenato. Da Parigi non è giunta nessuna offerta ufficiale, ma ora sull'attaccante nigeriano sarebbe piombato l'Arsenal: secondo Alfredo Pedullà, i Gunners avrebbero pronta una proposta da 50 milioni più bonus, con la possibilità di inserire il difensore Kiwior. La Dea, per privarsi dell'eroe della scorsa Europa League, vuole non meno di 65-70 milioni di euro. Sullo sfondo ci sarebbe anche il Liverpool.

L'offerta del PSG non è arrivata al tavolo dei Percassi, perché la dirigenza parigina si è limitata a un semplice interessamento, un sondaggio che non è proseguito con dialoghi approfonditi. Reale, invece, il contatto tra i francesi e l'entourage del calciatore, a cui era stato proposto un ricco contratto da 4,5 milioni a stagione contro l'1,8 percepito dalla Dea. L'Atalanta avrebbe pronta la contromossa per provare a convincere Lookman a restare almeno un altro anno: rinnovo con un ingaggio raddoppiato (circa 3,5 milioni), più eventuale clausola per il futuro.

Quel che è certo è che l'attaccante se andrà via lo farà alle condizioni dettate dai bergamaschi, come spiegato da Percassi prima dell'esordio in campionato al Via del Mare contro il Lecce.

