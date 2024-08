Atalanta, l'ad Percassi: Koopmeiners e Lookman? Siamo tranquilli, decide la società"

ATALANTA

L'ad dei bergamaschi sui due casi che hanno scosso l'ambiente: "Non vogliamo far partire i giocatori importanti"

© Getty Images "L'idea a fine stagione era di confermare tutti i big. Eravamo preparati alle turbolenze, magari non ci aspettavamo determinate cose. Ma la proprietà vuole investire ed è pronta a cogliere le opportunità da qui alla fine del mercato. Quanto è concreto il rischio di perdere Koopmeiners e Lookman? Noi siamo molto tranquilli, la nostra idea condivisa da tutti (proprietà e allenatore) è di non far partire i giocatori importanti". Così l'ad dell'Atalanta Luca Percassi sui due casi esplosi nel club bergamasco. "Come società abbiamo sempre rispettato i nostri obblighi e non vediamo l'ora che finisca questo calciomercato poi vedremo. Tutti sono giocatori dell'Atalanta e la società deciderà per il bene della squadra".

Come ormai noto, per Koopmeiners c'è una trattativa in corso tra Atalanta e Juventus, la cui ultima offerta per il centrocampista olandese è di 52 milioni di euro più 7 di bonus. Sull'attaccante nigeriano è piombato il Psg, che gli ha offerto un contratto da 4,5 milioni a stagione.

E ancora Percassi a Sky prima dell'esordio in campionato sul campo del Lecce: "Molto spesso questi ragazzi vengono indotti in maniere non opportune, poi il fatto che il calciomercato resti aperto quando si gioca non aiuta. Il mercato ha tempistiche infinite. Dovremmo regolamentare meglio certe cose". Come