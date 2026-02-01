UFFICIALE

Lookman, l'Atletico annuncia l'accordo con l'Atalanta: il giocatore a Madrid per le visite

I Colchoneros si sono assicurati l'attaccante per 35 milioni più cinque di bonus

01 Feb 2026 - 23:21
© Getty Images

© Getty Images

Alla fine c'è l'Atletico Madrid nel futuro di Ademola Lookman. Il giocatore ha accettato la corte di Simeone che, non è un dettaglio, ha messo sul piatto per lui la bellezza di 6 milioni a stagione bonus compresi. L'Atalanta, dal canto suo, voleva 40 milioni per il nigeriano e 40 ne avrà anche se 5 dovrà "guadagnarseli" e, al solito, sono archiviati alla voce bonus. I Colchoneros hanno annunciato l'accordo con la Dea per l'attaccante nigeriano, che è arrivato a Madrid per le visite mediche. Il Fenerbahçe, che aveva raggiunto un accordo con il giocatore, se ne dovrà fare una ragione e d'altronde la questione delle garanzie finanziarie mancanti non sono proprio una novità per il club turco.

Lookman proverà a ritrovare in Spagna la sua vena realizzativa che, in questa prima parte di campionato, si era un po' persa. Per quanto riguarda l'Atletico tutto va secondo logica: ha lasciato partire Raspadori in direzione Bergamo e l'ha sostituito con l'uomo che Raspadori doveva sostituire all'Atalanta, quindi, appunto, Lookman. Venticinque il costo di Jack per il nerazzurri, 35+5 quello di Ademola per i Colchoneros. Operazione da manuale timbrata dai Percassi che, evidentemente, hanno fatto molto bene la scorsa estate a tenere duro con l'Inter, che in fondo a massimo 40 milioni era arrivata, e che hanno così evitato di rinforzare una diretta concorrente alla zona Champions ottenendo il medesimo risultato.  

