Juventus: ufficiale Boga in prestito fino a giugno
Jeremie Boga è ufficialmente un nuovo attaccante della Juventus. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Boga - si legge nella nota del club bianconero - L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 4,8 milioni, pagabili in due esercizi".