Juventus: ufficiale Boga in prestito fino a giugno

01 Feb 2026 - 20:11

Jeremie Boga è ufficialmente un nuovo attaccante della Juventus. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jérémie Boga - si legge nella nota del club bianconero - L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 4,8 milioni, pagabili in due esercizi".

Ultimi video

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

00:10
MCH ARRIVO HOLM JUVENTUS MCH

Juve, l'arrivo di Holm al J Medical: ecco il nuovo difensore di Spalletti

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

I più visti di Mercato

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:11
Juventus: ufficiale Boga in prestito fino a giugno
19:40
"Benvenuto Ciro": il Paris FC ufficializza l'arrivo di Immobile con questo video
18:36
Roma, colpo in attacco: accordo con il Bayern per Zaragoza
17:04
Milan, si raffredda la pista Disasi
Jean-Philippe Mateta
16:33
Crystal Palace, è fatta per Larsen: così Mateta può andare subito al Milan