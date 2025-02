L'Atalanta studia il dopo Gasp: la pista Sarri stuzzica, ma il Milan può tornarci per l'estate

In sostanza i termini contrattuali non avevano convinto Sarri, che in una recentissima intervista si è espresso così in merito ai dialoghi avuti con i meneghini: "Preferisco non rispondere, le dico che non ho vacillato sulle proposte che mi hanno fatto". Milan e Atalanta appaiono le piste più concrete per giugno, ma da qui ai prossimi mesi può cambiare tutto. Anche altri club blasonati di Serie A infatti, potrebbero decidere di voltare pagina definitivamente e dare il via a nuove ere.