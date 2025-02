Sarri: "Tanti problemi personali e tante offerte ma aspetto quella giusta. Il Milan? Non commento"

LE OFFERTE RICEVUTE

"Offerte? Ne ho ricevute diverse, anche dall'Arabia, ma nessuna di queste mi ha suscitato quel qualcosa in più da farmi accettare e ricominciare. Negli ultimi dieci anni ho lavorato in club importanti, spero di ricevere la giusta chiamata per tornare in campo, ma deve esserci quella scintilla, altrimenti resto fermo. Se mi ha chiamato il Milan prima di prendere Conceiçao? Preferisco non rispondere, le dico che non ho vacillato sulle proposte che mi hanno fatto. Dove mi sentirei a mio agio? In Serie A, in Italia, è il campionato che rispecchia al meglio le mie caratteristiche. Anche la Premier League ha un fascino unico".