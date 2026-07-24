Manchester City, Maresca: "Rodri resta con noi"

24 Lug 2026 - 15:25
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Nel corso della sua prima conferenza stampa stagionale, Enzo Maresca ha parlato di Rodri e delle voci di mercato per un interesse del Real Madrid. Queste le parole del tecnico del Manchester City: "Prima di tutto devo dire che intorno ai grandi giocatori ci sono sempre speculazioni, quindi non mi preoccupo di questo. Penso sia normale, anche perché ha vinto la Coppa del Mondo, dato che è uno dei migliori giocatori. Credo che ogni allenatore voglia Rodri perché è un giocatore di alto livello. Ma ora, lunedì dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha bisogno di una vacanza, di riposare e recuperare, e poi tornerà con noi", ha dichiarato.

Infine a Maresca è stato chiesto cosa pensa della squadra attuale a sua disposizione e quanto lavoro c'è da fare nella finestra di mercato. "Penso che ci sia sempre qualcosa da fare per quello che vogliamo e anche per la dinamica della finestra di mercato. Ci sono probabilmente alcune cose da fare, ma siamo in procinto di farlo", ha concluso. 

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