Sassuolo, Aquilani: "Motivato e carico. Van der Brempt? Lo seguiamo"

24 Lug 2026 - 14:03
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"Sento la responsabilità di fare bene, siamo motivati e carichi per iniziare". Così il neo allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro pre-campionato neroverde. Per l'ex centrocampista di Roma e Juventus sarà l'esordio da allenatore in Serie A, inevitabile pensare a quando dovrà affrontare una parte importante del suo passato. "De Rossi? C'è un rapporto speciale, praticamente siamo cresciuti insieme. Sarà strano affrontarci in panchina, così come affrontare la Roma da avversario", ha dichiarato Aquilani. Il tecnico neroverde ha fatto il punto anche sul mercato, confermando l'interesse per il difensore del Como Ignace Van der Brempt. "È tra quelli che seguiamo, vogliamo solo giocatori che siano motivati per venire qui", ha spiegato Aquilani. 

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