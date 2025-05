Gasperini dice addio all'Atalanta: la Roma lo aspetta, pronto un triennale

La storia si concluderà così dopo 9 stagioni, condite da 5 qualificazioni in Champions League, 3 finali di Coppa Italia perse, ma soprattutto dal trionfo in Europa League del 2024, che ha riportato un trofeo a Bergamo a oltre 60 anni di distanza dalla Coppa Italia del '63. La dirigenza bergamasca sta già pensando al sostituto, che dovrà raccogliere un'eredità pesantissima: si sono fatti i nomi di Sarri, Tudor (se dovesse lasciare la Juventus) e Thiago Motta, così come quello di Francesco Farioli, che ha da poco annunciato l'addio all'Ajax dopo una grande stagione, chiusa però con la delusione della rimonta subita in campionato da parte del Psv. Un'altra strada che si è aperta improvvisamente è quella che porta a Raffaele Palladino, vicino a un clamoroso addio alla Fiorentina.