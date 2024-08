Atalanta, sì di Musso all'Atletico Madrid: è caccia al sostituto

MANOVRE NERAZZURRE

Il portiere argentino ha dato il proprio via libera all'operazione, ma prima la Dea deve trovare il sostituto

Juan Musso potrebbe lasciare a sorpresa l'Atalanta. Nelle ultime ore, stando a quanto afferma Marca, l'Atletico Madrid ha aperto una trattativa con l'Atalanta per l'acquisto del portiere argentino, che andrebbe prendere il posto di Horatiu Moldovan (passato al Sassuolo) come vice di Olbak con la possibilità di giocarsi la maglia da titolare. L'obiettivo dei colchoneros è di chiudere la trattativa con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Inoltre, Musso ha già dato il suo via libera all'operazione.

Vedi anche Atalanta Atalanta, Lookman torna ad allenarsi: Psg lontano, sullo sfondo resta la Premier Per far sì che la trattativa si sblocchi definitivamente, l'Atalanta deve prima trovare un sostituto da affiancare a Carnesecchi. Al momento, sono tre le alternative che stanno vagliando in casa nerazzurra: Marco Silvestri dell’Udinese, Rui Patricio, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Roma, e Andrea Consigli del Sassuolo, per il quale si tratterebbe di un ritorno. Al momento si trattano solo di ipotesi, che però potrebbero diventare più concrete nelle prossime ore.