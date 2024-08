Atalanta, Lookman torna ad allenarsi: Psg lontano, sullo sfondo resta la Premier

ATALANTA

Il nigeriano dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini per i prossimi impegni, ma fino a fine mercato tutto può succedere

© Getty Images Sembra sgonfiarsi il caso Ademola Lookman. Nella mattinata di giovedì l'attaccante nigeriano ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni, dopo aver vissuto qualche giorno da separato in casa in seguito all'interessamento del Paris Saint Germain. L'ipotesi di un trasferimento a Parigi sembra ormai sfumata, anche perché all'Atalanta, che chiede almeno 65 milioni per il suo cartellino, non è mai arrivata una proposta concreta.

A poco più di una settimana dalla chiusura del mercato, tuttavia, certezze assolute non ve ne possono essere. Si è parlato infatti anche di un forte interessamento dell'Arsenal, che potrebbe tentare di farsi sotto nei prossimi giorni. Per convincere i Percassi, in ogni caso, servirà davvero un'offerta record e le cifre di cui si chiacchiera in Inghilterra (50 milioni più il cartellino di Kiwior), potrebbero non essere sufficienti a far partire la trattativa.

Il calciatore nel frattempo è tornato pienamente disponibile per Gian Piero Gasperini, che potrebbe dunque tornare a inserirlo nella lista dei convocati in vista del match di domenica contro il Torino.

Vedi anche Atalanta Lookman-Atalanta, ora il pericolo arriva dalla Premier: c'è l'Arsenal