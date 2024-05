Atalanta, Luca Percassi: "Gasp? Speriamo che la moglie sia meglio di qualche nuova fidanzata..."

ATALANTA

Battuta dell'ad nerazzurro sul futuro del tecnico prima della gara contro il Torino

© Getty Images "Io sono in una situazione dove hai una moglie con dei figli e trovi una donna bellissima", ha detto Gian Piero Gasperini dopo il trionfo dell'Atalanta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Dove la moglie è la Dea e la donna bellissima è il Napoli. "Speriamo che la moglie sia meglio di qualunque altra fidanzata...", ha detto l'ad nerazzurro Luca Percassi, rispondendo a una domanda sul futuro del tecnico prima della gara di campionato contro il Torino. Gasp alla fine ha scelto di restare in quella casa che gli ha regalato tante soddisfazioni, la più grande soltanto qualche giorno fa. "Gasperini resta? Ma sì, ma sì, stiamo lavorando alle ultime cose", ha detto il patron nerazzurro Antonio Percassi dopo il summit andato in scena venerdì.



Da limare soltanto i dettagli per il nuovo contratto: l'allenatore spinge per un rinnovo fino al 2027, il club invece non vorrebbe spingersi oltre il 2026 (il contratto attuale scade nel 2025).

La vittoria dell'Europa League "è stata una emozione talmente forte che vogliamo godercela fino in fondo - ha detto anocra Luca Percassi - Questa di oggi è la 55esima dell'anno, tutte partite tirate e significative negli ultimi mesi. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario".