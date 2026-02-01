Atalanta-Lookman, svolta a sorpresa: è quasi fatta con l'Atletico Madrid

Alla fine dovrebbe esserci l'Atletico Madrid nel futuro di Ademola Lookman. Il condizionale è d'obbligo, dato che si parla dell'affare più controverso delle ultime due sessioni di mercato, ma l'offerta c'è ed è buona e il giocatore sembrerebbe deciso ad accettare la corte di Simeone che, non è un dettaglio, ha messo sul piatto per lui la bellezza di 6 milioni a stagione bonus compresi. L'Atalanta, dal canto suo, voleva 40 milioni per il nigeriano e 40 ne avrà anche se 5 dovrà "guadagnarseli" e, al solito, sono archiviati alla voce bonus. Il Fenerbahçe, che aveva raggiunto un accordo con il giocatore, se ne dovrà fare una ragione e d'altronde la questione delle garanzie finanziarie mancanti non sono proprio una novità per il club turco.



Tant'è, intanto Lookman, che ovviamente non sarà della partita contro il Como, è pronto a imbarcarsi in direzione Madrid per cominciare la sua nuova avventura e provare a ritrovare in Spagna la sua vena realizzativa che, in questa prima parte di campionato, si era un po' persa. Per quanto riguarda l'Atletico tutto va secondo logica: ha lasciato partire Raspadori in direzione Bergamo e l'ha sostituito con l'uomo che Raspadori doveva sostituire all'Atalanta, quindi, appunto, Lookman. Venticinque il costo di Jack per il nerazzurri, 35+5 quello di Ademola per i Colchoneros. Operazione da manuale timbrata dai Percassi che, evidentemente, hanno fatto molto bene la scorsa estate a tenere duro con l'Inter, che in fondo a massimo 40 milioni era arrivata, e che hanno così evitato di rinforzare una diretta concorrente alla zona Champions ottenendo il medesimo risultato.