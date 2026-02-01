Fiorentina su Rugani: assalto finale ma la Juve detta le condizioni

La Fiorentina tenta il colpo Rugani nelle ultime ore di mercato. Braccio di ferro con la Juventus sulla formula: prestito o obbligo di riscatto? Tutti i dettagli.

01 Feb 2026 - 10:01
Daniele Rugani © italyphotopress

Daniele Rugani © italyphotopress

Il tempo stringe e la Fiorentina ha deciso di puntare tutto su Daniele Rugani per tappare il buco al centro della difesa. Il centrale classe '94 è diventato l'obiettivo prioritario di queste ore frenetiche, ma l'operazione con la Juventus è tutt'altro che in discesa. Il club viola vorrebbe chiudere con un prestito secco, una soluzione agile per tamponare l'emergenza, mentre i bianconeri non sembrano intenzionati a fare sconti: la richiesta da Torino è chiara e prevede l'inserimento di un obbligo di riscatto.

Si tratta di un vero e proprio braccio di ferro sul rettilineo finale. La sensazione è che la Fiorentina, rimasta con poche alternative valide in mano, si trovi con le spalle al muro e potrebbe essere costretta ad accettare i termini imposti dalla Vecchia Signora. Per i viola sarebbe un impegno economico importante su un giocatore d'esperienza, ma la necessità di rinforzare il reparto arretrato sta prendendo il sopravvento su ogni calcolo. Restano poche ore per trovare l'incastro definitivo sulla formula, con la dirigenza toscana chiamata a decidere se affondare il colpo alle condizioni juventine o rischiare di restare a mani vuote. Sullo sfondo anche la Lazio che però, senza la partenza di Romagnoli, non affonderebbe.

fiorentina
rugani
juventus
aggiornamenti

Ultimi video

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Justin Oboavwoduo 
11:00
Juventus, colpo Oboavwoduo: dal Manchester City arriva un nuovo talento
10:28
Napoli, niente Juanlu Sanchez: l'affare non si farà
Daniele Rugani
10:01
Fiorentina su Rugani: assalto finale ma la Juve detta le condizioni
09:05
Milan, visite mediche per Alphadjo Cissè
23:58
Pisa, silenzio stampa dopo il ko col Sassuolo: Gilardino verso l'esonero