Fiorentina su Rugani: assalto finale ma la Juve detta le condizioni
La Fiorentina tenta il colpo Rugani nelle ultime ore di mercato. Braccio di ferro con la Juventus sulla formula: prestito o obbligo di riscatto? Tutti i dettagli.
Daniele Rugani © italyphotopress
Il tempo stringe e la Fiorentina ha deciso di puntare tutto su Daniele Rugani per tappare il buco al centro della difesa. Il centrale classe '94 è diventato l'obiettivo prioritario di queste ore frenetiche, ma l'operazione con la Juventus è tutt'altro che in discesa. Il club viola vorrebbe chiudere con un prestito secco, una soluzione agile per tamponare l'emergenza, mentre i bianconeri non sembrano intenzionati a fare sconti: la richiesta da Torino è chiara e prevede l'inserimento di un obbligo di riscatto.
Si tratta di un vero e proprio braccio di ferro sul rettilineo finale. La sensazione è che la Fiorentina, rimasta con poche alternative valide in mano, si trovi con le spalle al muro e potrebbe essere costretta ad accettare i termini imposti dalla Vecchia Signora. Per i viola sarebbe un impegno economico importante su un giocatore d'esperienza, ma la necessità di rinforzare il reparto arretrato sta prendendo il sopravvento su ogni calcolo. Restano poche ore per trovare l'incastro definitivo sulla formula, con la dirigenza toscana chiamata a decidere se affondare il colpo alle condizioni juventine o rischiare di restare a mani vuote. Sullo sfondo anche la Lazio che però, senza la partenza di Romagnoli, non affonderebbe.