Fiorentina su Rugani: assalto finale ma la Juve detta le condizioni

Il tempo stringe e la Fiorentina ha deciso di puntare tutto su Daniele Rugani per tappare il buco al centro della difesa. Il centrale classe '94 è diventato l'obiettivo prioritario di queste ore frenetiche, ma l'operazione con la Juventus è tutt'altro che in discesa. Il club viola vorrebbe chiudere con un prestito secco, una soluzione agile per tamponare l'emergenza, mentre i bianconeri non sembrano intenzionati a fare sconti: la richiesta da Torino è chiara e prevede l'inserimento di un obbligo di riscatto.