Milan, visite mediche per Alphadjo Cissè

01 Feb 2026 - 09:05

Il mercato del Milan guarda al futuro: in queste ore Alphadjo Cissè sta sostenendo le visite mediche di rito per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. La strategia del club di via Aldo Rossi è però chiara e prevede un percorso di crescita graduale per il ragazzo. Nonostante la firma imminente, infatti, il centrocampista non si aggregherà subito alla rosa di Allegri, ma rimarrà in prestito al Catanzaro fino al termine del campionato. Questa scelta permetterà a Cissè di concludere la stagione da protagonista in Calabria, mettendo minuti importanti nelle gambe prima del grande salto definitivo a Milanello previsto per la prossima estate.

Ultimi video

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Justin Oboavwoduo 
11:00
Juventus, colpo Oboavwoduo: dal Manchester City arriva un nuovo talento
10:28
Napoli, niente Juanlu Sanchez: l'affare non si farà
Daniele Rugani
10:01
Fiorentina su Rugani: assalto finale ma la Juve detta le condizioni
09:05
Milan, visite mediche per Alphadjo Cissè
23:58
Pisa, silenzio stampa dopo il ko col Sassuolo: Gilardino verso l'esonero