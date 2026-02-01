Milan, visite mediche per Alphadjo Cissè

Il mercato del Milan guarda al futuro: in queste ore Alphadjo Cissè sta sostenendo le visite mediche di rito per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. La strategia del club di via Aldo Rossi è però chiara e prevede un percorso di crescita graduale per il ragazzo. Nonostante la firma imminente, infatti, il centrocampista non si aggregherà subito alla rosa di Allegri, ma rimarrà in prestito al Catanzaro fino al termine del campionato. Questa scelta permetterà a Cissè di concludere la stagione da protagonista in Calabria, mettendo minuti importanti nelle gambe prima del grande salto definitivo a Milanello previsto per la prossima estate.